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تقدم بوابة الشروق تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يستضيفه ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 للدوري الممتاز.

- ق 7 أحمد سمير ينفرد بمحمد الشناوي ولكن حارس الأهلي يتألق

بداية المباراة

يدخل الأهلي هذه المباراة في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، جونيور أجايي.

الهجوم: محمد شريف.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد علاء - علي الفيل - محمد ناصف.

الوسط: عمرو السيسي - مصطفى جمال - مهند لاشين - إبراهيما كونيه - أحمد سمير.

الهجوم: عمرو جمال.