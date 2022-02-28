تشكيل مجموعة عمل لتنسيق مشاركة قطاع الصناعة في مؤتمر المناخ COP27

• إعداد مركز من المخلفات المعاد تدويرها لأول مرة ليضم مشروعات المنتجات الصديقة للبيئة والتراثية للشباب والفنانين التشكيلين



اتفقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنسيق مشاركة قطاع الصناعة في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 العام الجاري بشرم الشيخ، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بإقامة معرض التكنولوجيات الصديقة للمناخ والأحداث الجانبية بالمنطقة الزرقاء، ومشروع الصناعة الخضراء والمستدامة المزمع توقيعه خلال المؤتمر، وفق بيان لوزارة الصناعة اليوم.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرتين اليوم، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال العام الجاري، ودور القطاع الخاص والصناعة المصرية في فعاليات القمة، بحضور، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.



واتفقت الوزيرتان أيضا على إعداد مركز من المخلفات المعاد تدويرها، لأول مرة، ليضم مشروعات للشباب والفنانين التشكيلين أصدقاء البيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليشمل المنتجات الصديقة للبيئة والتراثية.



وقالت وزيرة الصناعة، إن الاجتماع استعرض عددًا من الأفكار المتعلقة بمشاركة الصناعة المصرية في هذا الحدث الدولي الهام وبصفة خاصة الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات والمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المركبات واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج والتي تتضمن تنفيذ مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط، ومشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي، ومشروع نظم الخلايا الشمسية، ومشروع رفع كفاءة رواد الاعمال في مجال الصناعات الخضراء وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية.



وأوضحت أن الوزارة حظيت بمشاركة مميزة في الجناح المصري بفعاليات مؤتمر المناخ في جلاسكو COP26 من خلال استعراض الشركات المصرية التي حققت نجاحاً في مجال المنتجات والتكنولوجيات صديقة البيئة، وهو ما تسعى الوزارة لإبرازه خلال استضافة مصر للمؤتمر هذا العام.



ولفتت إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الحدث الدولي من خلال عرض نماذج لمشروعات ناشئة في مجال التكنولوجيات الصديقة للبيئة، فضلاً عن إقامة نسخة مصغرة من معرض تراثنا لعرض المنتجات الحرفية واليدوية الصديقة للبيئة خلال فعاليات القمة.



من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop27 يمثل فرصة لإظهار مصر بصورة متميزة، من خلال المعرض المقام بالمنطقة الخضراء ليضم التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية، مع دعوة دول العالم من خلاله إلى عقد شراكات دولية ومثال على ذلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكيف تحولت إلى صناعات صديقة للبيئة من خلال تشجيع الصناعات المصرية وأن نظهر للعالم مدى الإمكانيات المصرية.



وأضافت أن المؤتمر سيتضمن عددا من الأحداث الجانبية تخرج عن الجزء الوطنى لتعرض الشراكات ليكون ذلك فرصة حقيقية للقطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى، ليكون مؤتمراً تنفيذياً يعرض صورة حقيقية للتطبيقات البيئية في القطاع الصناعى، كما تعرض المنطقة الزرقاء صورة لتوافق القطاع الخاص المصرى مع البيئة.