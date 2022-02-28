 السفارة المصرية ببوخارست تتواصل مع سطات رومانيا لتسهيل دخول المصريين القادمين من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة المصرية ببوخارست تتواصل مع سطات رومانيا لتسهيل دخول المصريين القادمين من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 فبراير 2022 - 4:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 فبراير 2022 - 4:20 ص

أعلنت سفارة مصر ببوخارست، مساء الأحد، أنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول المصريين القادمين إلى رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية.
وناشدت السفارة - في تنويه هام نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتها بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتى يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للأراضي الرومانية.
وأكدت السفارة ضرورة توجه المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية إلى السفارة المصرية ببوخارست لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلى مصر.

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