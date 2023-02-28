ليتوانيا تطالب بفرض مزيد من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أكد رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، ضرورة فرض المزيد من العقوبات واسعة النطاق، إضافة إلى ما تم فرضه في حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا.

وقال ناوسيدا، اليوم الثلاثاء، في منتجع بالانجا الليتواني على بحر البلطيق، وفقا لوكالة "بي إن إس" للأنباء "سنواصل الضغط، ستكون هناك حزمة 11 وحزمة 12، لن نقف مكتوفي الأيدي".

وأكد أنه ملتزم بشكل خاص باتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة "روس اتوم" الروسية للطاقة النووية والصناعة النووية الروسية.

وتابع ناوسيدا، أنه أمر جيد أن تزامنت الإجراءات الأخيرة مع الذكري السنوية للهجوم الروسي على أوكرانيا إلا "أنني لست سعيدا بشأن حزمة العقوبات الأخيرة، لقد أكدنا دائما أن ما تفعله روسيا في المجال النووي- من زعزعة للاستقرار وتشكيل خطر ملموس للغاية على المنشآت النووية في أوكرانيا- لا يمكن أن يظل بدون عواقب".

وأضاف ناوسيدا، أن الجهود السابقة لم تكن ناجحة "بسبب المصالح الخاصة لدول بعينها"، دون ذكر تفاصيل أو أسماء.