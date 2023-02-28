أعلنت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، افتتاح فرعها الجديد راية ميجا ستور بمحافظة المنصورة على مساحة 800 متر مربع، ليبلغ عدد متاجر سلسة راية 65 متجراً. ويعد الفرع الجديد أحد أكبر فروع راية خارج القاهرة. يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التوسعية لراية للإلكترونيات، التي تستهدف تغطية 10 محافظات جديدة خلال عام 2023.

وتوجد متاجر راية حالياً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وطنطا، والبحيرة، وبني سويف، والمنصورة، والمنوفية. ومن المقرر إعلان مزيد من التوسعات في محافظات الوجهين القبلي والبحري خلال النصف الأول من العام الجاري.

وعلق باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، قائلاً: "يأتي الافتتاح الجديد في إطار استراتيجيتنا التوسعية لمتاجر راية، والهادفة إلى مزيد من الانتشار في أنحاء الجمهورية بوجه عام وضم 10 محافظات جديدة إلى نطاق تغطيتنا خلال عام 2023".

وأضاف: "تعدّ راية للتجارة والتوزيع الشركة الرائدة في سوق الإلكترونيات في مصر منذ عام 1990. ومتاجر سلسلة راية هي إحدى أعمالنا الأساسية – إلى جانب التجارة الموجهة للشركات، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقطاعي العقارات والضيافة، وأعمالنا الواسعة النطاق في بإفريقيا، وتحديدًا نيجيريا. ونستهدف – من خلال مُختَلف أنشطتنا - إتاحة أعلى مستوى من الخدمات، وتلبية كافة احتياجات المستهلكين والعملاء من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية بأسعار تنافسية، علاوة على خدمات ما بعد البيع المتميزة. وهذا كله جعل من راية المقصد الأول لجميع العلامات التجارية الراغبة في دخول السوق المصري، والتوسع فيه، والحصول على حصص سوقية مميزة بالمنطقة".

وقال هيثم ثروت، مدير عام شركة راية للإلكترونيات، إن "الشركة تستهدف تعزيز تغطيتها الجغرافية بنشر متاجر مجهزة على أعلى مستوى تحقق تجربة عملاء فريدة، وذلك فضلاً عن جهود التطوير الأخرى؛ والتي على رأسها تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق راية شوب المتاح لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس، والذي انطلق العام الماضي في صورة جديدة بالكامل ويقدم أسرع وأسهل تجربة تسوق عبر الإنترنت لخدمة المستخدمين بأنحاء الجمهورية عبر الإنترنت ومن خلال خدمات التوصيل".

وأضاف ثروت: "تعزيز تجربة تسوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية لمواكبة متطلبات ومعايير العصر هو من أهم أولوياتنا؛ ومن ثم نحرص باستمرار على طرح خدمات مضافة من شأنها تحسين تجربة التسوق بشكل دائم وضمان رضاء العملاء؛ وذلك من خلال العروض التنافسية، وبرامج ولاء العملاء، وأنظمة قنوات البيع الموحدة Omni-Channel التي من شأنها إتاحة منظومة مُحكمة تُسهل على العملاء الحصول على الخدمات من كافة قنوات البيع التابعة لمعارض شركة راية بنفس الكفاءة ودون التقيّد بالتوجه لأفرع بعينها، وخدمة العملاء الاحترافية، وخدمات ما بعد البيع".

وتابع ثروت: "من أجل تحقيق الشمول المالي وتيسير عملية الشراء على العملاء، نحرص على إتاحة وسائل الدفع المختلفة وحلول التقسيط المتنوعة. كما تتميز راية بأسرع وأسهل خدمة تقسيط؛ حيث نتيح للعميل إمكانية طلب التقسيط المباشر بالبطاقة الشخصية فقط، دون إجراءات بنكية أو ضامن، ويحصل العملاء على الموافقة الفورية في غضون 15 دقيقة، كما يتمتع العملاء بأطول فترة سداد تصل إلى 36 شهرًا".

وأضاف ثروت: "تضع راية كذلك خدمات ما بعد البيع على رأس أولوياتها؛ ومن ثم تتيح حزمة مميزة من الخدمات ذات الصلة؛ بدءًا من بطاقة ضمان راية، وخدمات راية Smart Care لصيانة الإلكترونيات والأجهزة من خلال فريق متخصص من الخبراء التقنيين، وصولًا إلى التواصل الدائم مع العملاء والاستماع إلى تعليقاتهم التي تساعد الشركة على تطوير خدماتها".