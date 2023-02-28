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وسط تقارير عن رصد طائرات مسيرة.. اندلاع حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:05 م

أعلنت السلطات الروسية المحلية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق كبير في مصفاة لتكرير النفط في ميناء توابسي بجنوب روسيا خلال الليل، وسط تقارير غير مؤكدة عن رصد طائرات مسيرة.

وقالت إدارة ميناء توابسي، على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي"، إن الحريق أتى على مساحة تقدر بـ200 متر مربع قبل أن يتم إخماده.

وشوهدت أعمدة الدخان في السماء عبر مقاطع مصورة، وأبلغ السكان عن حدوث انفجارات.

ولم يذكر المسؤولون سبب الحريق.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير غير مؤكدة على العديد من قنوات تطبيق "تلجرام" حول هجمات مزعومة بطائرات مسيرة على المصنع في منطقة كراسنودار، التي تقع على ساحل البحر الأسود بالقرب نسبيا من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية، نقلا عن خدمات الطوارئ، أنه تم رصد طائرة مسيرة بالقرب من مصفاة النفط.

وخلال الحرب الروسية ضد أوكرانيا المستمرة منذ عام، كانت هناك تقارير متكررة عن حدوث هجمات مضادة على الأراضي الروسية، ومنها هجمات بطائرات مسيرة.

وتمتنع السلطات الأوكرانية بشكل عام عن التعليق على الهجمات.


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