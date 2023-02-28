تقرير: انفجار يهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، قبل قليل، بوقوع انفجار هز العاصمة كييف، وفقا لما نشرته لما نشرته لقناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن روسيا منفتحة على المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنه أصر على أن موسكو "لن تتنازل أبدا" عما وصفه بـ "الحقائق الإقليمية الجديدة".

وأكد بيسكوف للصحفيين أن موسكو لن تتخلى عن مطالباتها بأربع مناطق أوكرانية ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في مدينة باخموت الأوكرانية على الجبهة الشرقية، أصبح "أكثر صعوبة".

وقال زيلينسكي إن "العدو يواصل تدمير كل ما نستطيع استخدامه لحماية مواقعنا".

وأقر قائد القوات البرية الأوكرانية الكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء أن الوضع "متوتر للغاية" حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الإستيلاء عليها منذ الصيف.

ونقل مركز الإعلام الرسمي للجيش عن سيرسكي قوله "أرسل العدو الوحدات الأكثر جهوزية في (المجموعة المسلحة) فاجنر التي تحاول خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة".