محافظ بني سويف يفتتح معرض السلع واللحوم بشرق النيل ضمن سلسلة أهلا رمضان

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان"؛ لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون بين المحافظة، والغرفة التجارية، وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، ضمن سلسلة المعارض والشوادر؛ استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، وللتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ البيع، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، باكيات وأقسام المعرض المقام أمام كلية الطفولة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ويضم جميع المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت واللحوم والخضار والفواكه وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، وياميش، ومستلزمات الشهر الكريم.

ويشارك في المعرض أكثر من 11 عارضا من مصانع وشركات الموجودة بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، التابع لجهاز المدينة (الجوهرة، والخطاب، والفرنساوي، وبيتا، بجانب منتجات مدرسة ناصر الزراعية، وشركة المدينة المنورة، وغيرهم من العارضين والشركات والسلاسل التجارية).

وأثنى المحافظ، خلال تجوله داخل مكونات المعرض، على المنتجات والسلع المعروضة التي تشمل جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأكد خطة المحافظة التي يتم تنفيذها، قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كاف من للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتضمنت إقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن الرئيسية، و40 شادرا على مستوى القرى الأم، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية ؛ للتغلب على نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن.

وتبادل غنيم، الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، مطمئنا منهم على الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكدا أن المعرض، الذي يخدم أهالي وسكان المدينة، يخضع للإشراف المتكامل من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية كـ"التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدة الاقتصادية"، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ووفق الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية.

وشدد على تنظيم الحركة وتفادي الزحام والتكدس، مع توقعات بزيادة الإقبال والتردد على المعرض، والتأكيد على حسن التعامل مع جمهور المواطنين.

ووجه غنيم، بتكثيف المتابعة من الأجهزة الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها، والتي تم الاتفاق عليها، والتأكيد على إعلان أسعار السلع ووضع لافتات بأسعار السلع.

وأشار إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة؛ لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

ورافق المحافظ، خلال افتتاح المعرض المستشار حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، ووصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد عصام الدين محمد رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، والدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، وطارق علي خالد مدير العلاقات العامة بجهاز المدينة، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسؤولو قيادات التموين والصحة والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة، والمصانع والشركات العارضة وجهاز المدينة.