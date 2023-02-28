عبد الملك وجوتيريش يبحثان جهود إحلال السلام في اليمن فى ظل تعهدات دولية بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، مع أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية لافشال تمديد الهدنة الإنسانية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء الذى عقد على هامش فعاليات مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023م، بمدينة جنيف السويسرية تطرق ايضا الى بحث الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الانساني، وتيسير وصول المساعدات الاغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023م، وحشد الدعم الدولي لها.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت عن تلقيها تعهدات بلغت مليار و200 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري 2023م، مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة لليمن الذي عقد اليوم، في مدينة جنيف، ونظمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة.

وجدد رئيس الوزراء، اليمنى خلال اللقاء التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمسار الاممي لإحلال السلام في اليمن، وشدد على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للاستجابة الجادة والكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني.

بدوره، أكد امين عام الأمم المتحدة، ان ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة،.. مشيرا الى انه يتابع الوضع في اليمن عن كثب والاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية.



