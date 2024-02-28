قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت عدة ‏توصيات هامة تهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي تطبيقات سيارات النقل الذكي في مصر، وذلك بعد واقعة فتاة ‏الشروق التي أثارت الرأي العام.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «‏ETC‏» مساء ‏الثلاثاء، أن التوصيات تشمل ‏‎ ‎تطبيق نظام كامل لمتابعة خط سير سيارات تطبيقات النقل الذكي، بالإضافة إلى خط ‏ساخن للطوارئ. ‏

وأضاف أن اللجنة بصدد مطالبة شركات النقل الذكي بتوفير «زر استغاثة أو طلب مساعدة» للراكب في وسيلة النقل ‏الذكي، على غرار تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الزر سيساعد الراكب على طلب المساعدة في حال لاحظ ‏أي سلوك غريب من السائق لضمان وحماية الراكب.‏

وأشار «بدوي» إلى أن آلية تنفيذ وتطبيق خدمة «زر استغاثة أو طلب مساعدة» لدى اللجنة، موضحا أن اللجنة ستقوم ‏بدعوة الشركات بالتنسيق مع وزارتي النقل والاتصالات، حيث ستوجه إليهم أسئلة حول أنظمة إدارة المركبات ‏ومراقبة الجودة ووجود خاصية تتبع لمعرفة خط سير السيارة.‏

وأوضح أن تطبيق الشق التكنولوجي بهذه الشركات سيكون ضمن اختصاصات وزارة الاتصالات، بينما سيكون ‏ترخيص أي وسيلة نقل ذكي من جانب وزارة النقل والمواصلات كالمعتاد. ‏