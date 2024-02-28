قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت عدة توصيات هامة تهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي تطبيقات سيارات النقل الذكي في مصر، وذلك بعد واقعة فتاة الشروق التي أثارت الرأي العام.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، أن التوصيات تشمل تطبيق نظام كامل لمتابعة خط سير سيارات تطبيقات النقل الذكي، بالإضافة إلى خط ساخن للطوارئ.
وأضاف أن اللجنة بصدد مطالبة شركات النقل الذكي بتوفير «زر استغاثة أو طلب مساعدة» للراكب في وسيلة النقل الذكي، على غرار تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الزر سيساعد الراكب على طلب المساعدة في حال لاحظ أي سلوك غريب من السائق لضمان وحماية الراكب.
وأشار «بدوي» إلى أن آلية تنفيذ وتطبيق خدمة «زر استغاثة أو طلب مساعدة» لدى اللجنة، موضحا أن اللجنة ستقوم بدعوة الشركات بالتنسيق مع وزارتي النقل والاتصالات، حيث ستوجه إليهم أسئلة حول أنظمة إدارة المركبات ومراقبة الجودة ووجود خاصية تتبع لمعرفة خط سير السيارة.
وأوضح أن تطبيق الشق التكنولوجي بهذه الشركات سيكون ضمن اختصاصات وزارة الاتصالات، بينما سيكون ترخيص أي وسيلة نقل ذكي من جانب وزارة النقل والمواصلات كالمعتاد.