قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الظرف الاقتصادي في مصر صعب على مدار الـ4 سنوات الماضية، منوهًا أن أزمة كورونا استغرقت عامين.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»، اليوم الأربعاء: «كل إجراء ومشكلة وأزمة في كل حتة لها تأثر علينا، وظروفنا صعبة، وإحنا عاوزين نعمل حاجات كتير».

وأكد أن مصر كانت حريصة قدر الإمكان على التخفيف على الأشقاء في قطاع غزة، مضيفًا: «في أوقات الصراع كنا حريصون أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلًا ومسارًا لتقديم المساعدات وإغاثة المطلوب إغاثتهم».

وأكمل: «المواضيع مش سهلة، إحنا ناس بفضل الله شرفاء وأمناء ومخلصين في وقت مفيش فيه كتير كده، لا بنكدب ولا نتآمر هنروح من ربنا فين؟».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، في نسختها الخامسة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.