طفل فلسطيني مصاب: ناشدت الرئيس السيسي علاجي عشان كلمته واحدة

ثمن الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالته وتوجيهه بنقله إلى مصر لتلقي العلاج.



وقال خلال مشاركته بفيلم «واجب علينا»، الذي عُرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: «اخترت أناشد الرئيس السيسي عشان كلمته واحدة».



وأضاف: «أول ما دخلت الأراضي المصرية قلبي ارتاح وحسيت إني في أمان، عرضوا عليا بلاد ودول تانية مرضتش أطلع عليهم، حاسس إني راح أمشي زي قبل وألعب كرة وأسبح، الرئيس السيسي ده أبونا وحبيبنا».



من جانبه، قال إبراهيم شبات، خال الطفل أحمد إبراهيم رضوان، إن الرئيس السيسي، استجاب لمناشدتهم في نفس اليوم، مشيدًا باهتمام الأطباء بحالة ابن أخته.



وتحدث مصاب فلسطيني آخر عن العمليات التي أجراها في مصر، مضيفًا: «ركبوا لي شرايح ومسامير وأجروا عملية في الرقبة لإزالة الشظية».



وأشاد باستجابة الرئيس السيسي، للمناشدات وتوجيهه بإدخال المساعدات إلى غزة، مضيفًا: «اللي بيحكيه بيعمله يعني قال بده يدخل مساعدات دخل مساعدات».



وأضافت إحدى أمهات الأطفال الخُدج: «أنا كنت حامل ولدوني وقالوا لي اسمي نازل في الكشف وبنتي في مصر، أشكر الرئيس إنه جاب الأطفال هون ولم يقصر، بعض الدكاترة ماكنوش يناموا بالمرة».



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، في نسختها الخامسة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.