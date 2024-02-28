نائب التنسيقية: ذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، دليل على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأوضح "فتحي"، خلال تصريحات صحفية، أن الأشخاص ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي السيسي حكم البلاد، وأنه كان دائما حريص على إزالة كل المعوقات التي تواجههم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها توفير كل الحقوق وتمهيد كل الطرق من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية، لافتًا إلى أن صحاب ذوي الهمم والعزيمة بقدراتهم وإمكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن حضور الرئيس السيسي كل عام حفل "قادرون باختلاف" يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الخاصة، وتأهيلهم وتمكينهم في المجتمع بعد معاناة طويلة من سنوات التهميش.