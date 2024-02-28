تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية (هيسن)، التي تم نشرها في البحر الأحمر في إطار مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من قبل إيران في اليمن، وذلك للمرة الأولى، حسبما ذكرت قيادة العمليات الألمانية.

وأوضحت القيادة أن الفرقاطة أسقطت طائرتين مسيرتين في تتابع سريع مساء أمس الثلاثاء.

وقال مركز القيادة إنه تم إصابة الأهداف بنجاح، ولم تقع إصابات بين أفراد، أو أضرار مادية على ظهر الفرقاطة.

وهذه هي أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية منذ نشرها يوم الجمعة الماضي، وهي تعتبر واحدة من أخطر المهمات للقوات المسلحة الألمانية منذ عدة عقود.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأسبوع الماضي إن المهمة لا تتعلق بحماية القانون الدولي والحرية والأمن في البحار فحسب، ولكنها أيضا تهدف إلى استقرار طرق التجارة والمنطقة بأكملها.

وأضاف بيستوريوس "ليس من قبيل المبالغة القول إن هذا هو أهم وأخطر انتشار للبحرية منذ عقود من الزمان".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه بين الساعة 0950 مساء و1055 مساء بالتوقيت المحلي (0050 بتوقيت جرينتش - 0155 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء) أسقطت "طائرة أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف" خمس طائرات مسيرة هجومية حوثية أحادية الاتجاه فوق البحر الأحمر. ولم تحدد القيادة ما إذا كانت السفينة الحربية للتحالف هي هيسن.

وتابع البيان أن قوات القيادة المركزية الأمريكية حددت المسيرات التي انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن و "قررت أنها تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وللبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

وهاجم مسلحو الحوثي انطلاقا من اليمن سفنا في البحر الأحمر، فيما يقولون إنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلن الحوثيون الأسبوع الماضي، عزمهم توسيع هجماتهم على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، إن الجماعة ستصعد هجماتها ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد الحوثيون في السابق أنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، وقد استهدفوا حتى الآن 48 سفينة.

وتشارك عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، في عمليات لصد الهجمات.

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على المهمة، التي تُعرف باسم "أسبيدس" والتي تعني باللغة اليونانية "الدروع"، الاثنين الماضي. وتتضمن المهمة إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر جوية إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

ولدى سفن "أسبيدس" أوامر بإطلاق النار فقط على المسلحين إذا هاجموا أولا ويُسمح لها بإطلاق النار استباقيا. وتقع القيادة التشغيلية في مدينة لاريسا اليونانية.