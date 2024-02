الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يعرب عن قلقه إزاء تفاقم أزمة الغذاء في غزة

أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان شاباجين، عن قلقه العميق إزاء تفاقم أزمة الغذاء في غزة، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين أصبحوا يتمنون الحصول فقط على «رغيف خبز» للبقاء على قيد الحياة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن واحدًا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة، يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة.

وقال إن «حجم المساعدات الإنسانية التي يمكن إدخالها حاليا إلى غزة، لا يكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة لأكثر من مليوني شخص».

وجدد الدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى القطاع؛ للوصول إلى المحتاجين، والتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية غير المحتملة.

I am deeply concerned about the escalating food crisis in Gaza, where a simple loaf of bread is all that many people wish for.



According to recent UN reports, one in six children under the age of two in northern Gaza is suffering from acute malnutrition.



The amount of…