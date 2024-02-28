مايوركا يهزم ريال سوسيداد ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

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فاز مايوركا على مضيفه ريال سوسيداد بركلات الترجيح ليتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة ماراثونية، مساء الثلاثاء.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث تقدم جيوفاني جونزاليس للضيوف في الدقيقة 50، وأدرك سوسيداد التعادل بهدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 71.

وكان برايس مينديز لاعب سوسيداد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وامتد اللقاء للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح لتعادل الفريقين ذهابا بدون أهداف في ملعب مايوركا يوم 6 فبراير الماضي.

وفي ركلات الترجيح تفوق مايوركا بنتيجة 4/5 ليتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا منتظرا الفائز من المواجهة الثانية بالدور قبل النهائي بين أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، غدا الخميس.

ويملك بلباو أفضلية نسبية في التأهل للمباراة النهائية بفضل فوزه بنتيجة 1/صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب أتلتيكو مدريد.