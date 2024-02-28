تمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة صباح اليوم الأربعاء من انتشال الجثة السابعة من ضحايا حادث غرق معدية، فيما تبحث القوات عن 3 مفقودين.

أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة الكلية، بحبس المراكبي صاحب القارب المتسبب في غرق 10 عمال في المجري المائي المتفرع من فرع رشيد بمنشاة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لصاحب القارب اتهامات القتل الخطأ والإهمال بسبب الحمولة الزائدة، وتشغيل مركب دون ترخيص.

وتبين أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير "قارب" وليس معدية ضخمة، وأن الحمولة كانت زائدة على القارب بسبب صغر حجمه وان اقصى حموله له 4 أفراد، كما تبين نجاة صاحب المركب ويدعى "محمد ابراهيم" بعد قفزه في المياه عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتمكن من إنقاذ عاملين لقدرته على السباحة.

وأشارت التحقيقات أن المركب كان يستقل 15 عاملا، بالإضافة الى صاحب المركب لقي 10 مصرعهم، واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 5 مصابين وتم انتشال 6 جثامين وجاري البحث عن 4 مفقودين.

كشف أحد شهود العيان عن تفاصيل جديدة في واقعة غرق قارب يحمل 15 عاملا يتبعون شركة مقاولات صباح أمس الأحد، بإحدى قرى مركز منشأة القناطر.

قال "شعبان" شاهد عيان على الحادث، إن الواقعة كانت في السابعة صباح يوم الأحد الماضي وكان العمال يتبعون شركة مقاولات شهيرة، وفي طريقهم لأعمال حفر بأحد المشاريع الجديدة.

وأضاف لـ"الشروق" أن العمال كانوا مسرعين على ركوب القارب لنقلهم لمكان عملهم خوفا من التأخير على توقيع بصمة العمل والتى تبدأ في السابعة صباحاً.

وتابع شعبان أن مدير العمال المسؤل عن شركة المقاولات كان على خلاف مع صاحب القارب، وحذر العمال من حوالي 3 أشهر من ركوب هذا القارب بسبب عدم صلاحيته للسير في المجرى النهري، وأرشدهم على ركوب المعدية الشرعية التى يستقلها الأهالي، ولكنهم لم يهتموا بهذا الأمر بسبب خوفهم من التأخير على بصمة العمل ولبعد المعدية الشرعية عنهم.

وأضاف أن العمال كان عددهم 15 ما بين صنيعية نجارة وحدادة وكهرباء، غرق منهم 10 عمال فيما نجا 5 آخرون بالإضافة إلى صاحب القارب، وحتى صباح الإثنين تم إنتشال 6 جثامين وجاري البحث عن 4 مفقودين.

واستطرد أن مكان الحادث في منطقة شريف التابعة لقرية جزاية لمركز منشأة القناطر بالجيزة، وأن المجرى الذي وقع به الحادث هو رياح بحيري متفرع من فرع رشيد، وأن عرض المجرى 95 مترا في عمق 14 مترا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

• أسماء العمال في الحادث

وبحسب وزارة العمل، فإن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث، هم: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامة حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود.

أما أسماء المصابين: أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود.

• إعانة من وزير العمل

وفي سياق متصل، وجه حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، من بند الحوادث الذي قرر الوزير استحداثه مؤخرًا، على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأوضح بيان الوزارة أنه فور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، يوم الأحد الماضي، وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وعددهم 15 عاملًا، لقي 10 منهم مصرعهُم، وأُصيب 5 آخرون.