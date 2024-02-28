عضو بالكنيست يكشف عن خلافات داخل المجلس الحربي ويحذر من قدرة حماس على إعادة تأهيل نفسها

قال عضو الكنيست الإسرائيلي زئيف إلكين، الأربعاء، إن حركة حماس ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها عسكريا طالما استمرت في حكم قطاع غزة مدنيا.

وفي حديثه عن «اليوم التالي» بعد الحرب، أضاف إلكين وهو من حزب «الليكود» بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: «طالما استمرت حماس في حكم قطاع غزة من وجهة نظر مدنية، فلن نقدر على تحقيق الهدف الرئيسي للحرب».

وأكمل: «حماس ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها عسكريا، لأنها عندما تسيطر على السكان، فإنها تعرف كيفية تجنيد الأشخاص في الذراع العسكري أيضا»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وكشف عن الخلافات داخل المجلس الحربي في إسرائيل، قائلًا: «من الواضح أن نهج غادي آيزنكوت وبيني غانتس تجاه الدولة الفلسطينية يختلف عن نهجنا (في حزب الليكود)».

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

في غضون ذلك، بدأ أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، مسيرة تستمر أربعة أيام من جنوب إسرائيل إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.