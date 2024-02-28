حاكم تكساس يعلن حالة الكارثة وسط انتشار حرائق الغابات

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يكافح رجال الإطفاء العديد من حرائق الغابات سريعة الانتشار في ولاية تكساس الأمريكية.

وأعلن حاكم الولاية جريج أبوت حالة الكوارث في 60 مقاطعة في الولاية يوم الثلاثاء "لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس بانهاندل تتأثر بحرائق الغابات المدمرة".

وتهدد الحرائق في شمال الولاية المناطق المأهولة بالسكان التي كان لا بد من إخلائها.

وقال أبوت: "يتم حث سكان تكساس على الحد من الأنشطة التي يمكن أن تُحدث شرارات واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة ذويهم".

وتؤجج الرياح القوية النيران. ويتوقع أبوت أن الظروف الجوية في المنطقة لن تتحسن في الأيام المقبلة وأن حرائق الغابات يمكن أن تصبح أكبر وأكثر خطورة.

ووفقا لتقارير إعلامية، أتلف الحريق ، الذي ينتشر بسرعة، أكثر من 780 كيلومترا مربعا من الأراضي في غضون 24 ساعة.