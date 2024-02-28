تقرير «إياتا»: عام 2023 الأكثر أمانا للطيران

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن العام الماضي كان الأكثر أمانا على الإطلاق للطيران التجاري من حيث عدد من المقاييس، في ظل عدم وقوع حوادث مميتة لطائرات الركاب في 7ر37 مليون رحلة.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، في تقريره السنوي لسلامة للطيران العالمي لعام 2023، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في هياكل طائرات الركاب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير قوله إنه بالمقارنة، وقع حادث طائرة مميت واحد في عام 2022. وبشكل عام، انخفض معدل الحوادث إلى حادث واحد لكل 26ر1 مليون رحلة جوية العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

وقالت وكالة بلومبرج إن تقرير السلامة السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تحت عنوان "الطيران أصبح أكثر أمانا العام الماضي في كل مكان تقريبا باستثناء روسيا"، يأتي في أعقاب بداية صعبة في عام 2024، الذي شهد حوادث طائرات خطيرة في اليابان والولايات المتحدة.

فقد أدى تصادم على مدرج يوم 2 يناير بين طائرة إيرباص إس إيه أيه 350 تشغلها شركة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة نقل خفيفة من طراز دي هافيلاند كندا داش 8 في مطار هانيدا في طوكيو إلى مقتل خمسة من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل.

وبعد بضعة أيام، انفصل باب طوارئ عن جنبات طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9 تابعة لشركة طيران ألاسكا بعد وقت قصير من إقلاعها، ولكن لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان، إن "هناك حادثين بارزين في الشهر الأول من عام 2024 يشيران إلى أنه حتى لو كان الطيران من بين الأنشطة الأكثر أمانا التي يمكن للمرء القيام بها، فهناك دائما مجال لإدخال تحسينات."