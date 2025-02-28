 محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم للمواطنين المتواجدين في الشوارع - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2025 1:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يوجه بتقديم الدعم للمواطنين المتواجدين في الشوارع

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 1:44 م

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للمواطنين المتواجدين في الشوارع، في إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية والصحية.

من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تم تكليف فرق التدخل السريع بالمديرية بالتعامل مع هذه الحالات، من خلال توفير أماكن إيواء مناسبة، أو تقديم الدعم الطبي والاجتماعي اللازم لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف الطحاوي أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن حياة كريمة لهم.

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