أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون غداً السبت أول أيام الشهر المبارك.

كما أعلنت سلطنة عمان أن غدًا السبت هو غرّة شهر رمضان.

واجتمعت مساء اليوم الجمعة اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المُبارك لعام 1446هـ بديوان عام وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية برئاسة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشئون الدينية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ودعت الوزارة المواطنين والمُقيمين لتحرّي رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب الولاة.

وفي قطر، أفادت لجنة تحري رؤية الهلال بو‎زارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن غدا السبت هو أول أيام ‎شهر رمضان.

كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أيضا بثبوت رؤية هلال شهر رمضان.