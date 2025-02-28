برلمانيون عرب لـ«الشروق»: لا لتهجير الشعب الفلسطيني والمساس بالأراضى العربية

- البركانى: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير.. ونصية: صوت الشعوب العربية هو القاعدة الصلبة

أكد برلمانيون عرب رفضهم التام للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أرضه، مشددين فى الوقت ذاته على رفض المساس بالأراضى العربية.

وقال رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى إن القضية الفلسطينية والأمة العربية ككل تمر فى المرحلة الراهنة بمنعطف خطير جدا.

وأوضح البركانى فى تصريحات لـ «الشروق»، أن المؤتمر السابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذى تم عقده مؤخرا استهدف تحديد موقف عربى واضح وصريح للتصدى لجميع النزوات التى تطلق هنا وهناك بشأن الأراضى العربية والفلسطينية وعلى وجه الخصوص قطاع غزة.

وشدد البركانى على أهمية الوثيقة البرلمانية الصادرة عن البرلمان العربى، التى من المقرر رفعها للقادة العرب خلال القمة العربية الطارئة فى القاهرة، الثلاثاء المقبل، فضلا عن تناولها فى مختلف المحافل الدولية من خلال وفود عربية من المقرر أن تتوجه للقاء أكبر عدد من البرلمانات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه على الرغم من خطورة وبشاعة الوضع فى غزة، إلا أنه لم يعد فقط موضوع قتل وتنكيل يقوم به الاحتلال الإسرائيلى، ولكنه تجاوز حيث أهداف بعيدة المدى فتح آفاقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمتطرفين الإسرائيلين، معتبرا أنها بمثابة ضربة قاضية من دولة كان يقال عنها أنها راعية للسلام، مشيرا إلى أنه لا يصح القول أن من يرعى السلام هو نفسه من يهدم أركانه ويتحول للاستيلاء على أرض الغير لإقامة المنتجعات سواء باسمه أو باسم دولته.

فى السياق ذاته، شددت النائبة إحسان بركات عضو مجلس الأعيان الأردنى وعضو البرلمان العربى، على قوة وصمود الموقف العربى إزاء الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى.

وأشارت بركات خلال تصريحاتها لـ«الشروق»، إلى موقف كل من مصر والأردن والسعودية، باعتبارها مواقف ثابتة رافضة بشكل تام سواء للتهجير القسرى أو الضم أو فكرة الوطن البديل، مع التأكيد الراسخ على أن لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أما النائب عبدالسلام نصية عضو مجلس النواب الليبى وعضو البرلمان العربى، فقد أكد أن اجتماعات البرلمان العربى دعما للقضية الفلسطينية تعد بمثابة فرصة للاستماع إلى صوت الشعوب العربية فيما تشهده دول المنطقة العربية من أحداث خطيرة راهنة، وذلك من أجل أن يستمع له كل من يحاول طرح مبادرات تتنافى مع كل المعانى الإنسانية، وتتعارض مع مصالح دول المنطقة العربية.

وأضاف نصية لـ«الشروق»، أنه رغم كل هذه الادعاءات والمبادرات فنحن كعرب نعى جيدا أن قضيتنا المركزية «الفلسطينية» هى قضية عادلة، وموقفنا العربى ثابت وصامد دفاعا عن حقوق فلسطينية عادلة.

واعتبر نصية أن صوت الشعوب العربية يمثل القاعدة الصلبة، التى يستند إليها القادة العرب فى الدفاع عن حقوق ومصالح شعوب دول المنطقة العربية أجمع.