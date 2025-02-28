محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير القرية الأوليمبية

تفقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، القرية الأوليمبية التابعة للمحافظة لمتابعة أعمال التطوير التي تُجرى بها كإحدى الصروح الرياضية بالمحافظة.

واطلع جلال على الأعمال فى صالة الاستقبال الرئيسية والمطبخ، الجارى تحديثهما ليتماشى مع حجم الإشغال المستهدف، كما تفقد قاعة الاجتماعات الرئيسية التي انتهى تجديدها وتزويدها بأحدث وسائل العرض والمرافق اللازمة لاستضافة الفعاليات الرسمية وورش العمل والمؤتمرات.

وأكد جلال ضرورة عودة القرية إلى مكانتها السابقة لتصبح وجهة مفضلة للفِرق والمنتخبات الرياضية، مضيفا أهمية تطوير الأجنحة الفندقية ورفع كفاءة الغرف بها، واستعادة نشاطها في استضافة المعسكرات الرياضية نظرا امساحاتها الواسعة والملاعب القانونية.

وأوضح جلال إكمال خطط التطوير لكافة المرافق، من مباني وحمام سباحة وصالات تدريب، مؤكدا علي الموقع المتميز للقرية ونقاء الأجواء التي تجعل منها وجهة مثالية للرياضيين.

ويشارك في عملية التطوير عدة جهات، مديرية الإسكان، مديرية الطرق، مركز ومدينة الإسماعيلية، جهاز التطوير والتجميل، والعديد من الإدارات المعنية وعدد من المهتمين بالقرية الأوليميبة، والتي تتعاون بشكل متكامل لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتبلغ مساحة القرية الأوليمبية ٢٤ فدانًا، وتضم ١٤٠ غرفة فندقية ومرافق رياضية متكاملة، منها ملعب كرة قدم رئيسي وصالات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والترفيهية، واستضافت القرية العديد من الفعاليات الرياضية والمعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، نظمت مؤتمرات وورش عمل، مما يعزز مكانتها كوجهة مثالية للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات في المنطقة.