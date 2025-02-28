سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وعلى رأس القضايا الرئيسية التي يتوقع أن يتناولها الزعيمان في لقائهما مشروع اتفاق يتيح لأمريكا الحصول على الموارد المعدنية من أوكرانيا، بما في ذلك معادن الأرض النادرة.

وجرى التفاوض بشأن الاتفاق على مدار أسابيع. وقال ترامب إن من المقرر أن يوقع زيلينسكي على الوثيقة في واشنطن.

وربط ترامب المساعدات الأمريكية لكييف بالوصول إلى احتياطي أوكرانيا من المعادن الأرضية النادرة، بما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وقال زيلينسكي منذ البداية إن الاتفاق المطروح على الطاولة هو اتفاق إطاري فقط والعقد الحقيقي سوف يأتي لاحقا. وأضاف أنه لايزال يجب تحديد العلاقات التجارية والأوجه المالية للاتفاق بشكل دقيق في العقد.

وكانت الولايات المتحدة أهم داعم ومورد أسلحة لأوكرانيا خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة للأراضي الأوكرانية، والذي دخل عامه الرابع قبل أيام.