 صفقة المعادن والمساعدات على الطاولة.. ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2025 12:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

صفقة المعادن والمساعدات على الطاولة.. ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 11:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 11:17 ص

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وعلى رأس القضايا الرئيسية التي يتوقع أن يتناولها الزعيمان في لقائهما مشروع اتفاق يتيح لأمريكا الحصول على الموارد المعدنية من أوكرانيا، بما في ذلك معادن الأرض النادرة.

وجرى التفاوض بشأن الاتفاق على مدار أسابيع. وقال ترامب إن من المقرر أن يوقع زيلينسكي على الوثيقة في واشنطن.

وربط ترامب المساعدات الأمريكية لكييف بالوصول إلى احتياطي أوكرانيا من المعادن الأرضية النادرة، بما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وقال زيلينسكي منذ البداية إن الاتفاق المطروح على الطاولة هو اتفاق إطاري فقط والعقد الحقيقي سوف يأتي لاحقا. وأضاف أنه لايزال يجب تحديد العلاقات التجارية والأوجه المالية للاتفاق بشكل دقيق في العقد.

وكانت الولايات المتحدة أهم داعم ومورد أسلحة لأوكرانيا خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة للأراضي الأوكرانية، والذي دخل عامه الرابع قبل أيام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك