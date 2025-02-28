إسرائيل تشترط الإفراج عن محتجزين أحياء لاستمرار دخول المساعدات إلى غزة

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر مطلع قوله إن تل أبيب أكدت أنها لن تواصل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون التفاوض على إطلاق سراح المحتجزين الأحياء.

وفي السياق ذاته، أفاد المصدر نفسه بأن تل أبيب مستعدة لمواصلة وقف إطلاق النار بشرط إتمام مباحثات محددة زمنيًا للإفراج عن المحتجزين الأحياء، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة تدعم موقف إسرائيل بشكل مطلق في هذا الصدد، ما يعزز الضغط الدولي على الأطراف المعنية.

وفي وقت سابق، كشف مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب غير ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار من دون توافق على نزع سلاح حركة حماس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصدر قوله إن الجانب الإسرائيلي يريد بحث مستقبل قطاع غزة ونزع سلاح حماس، وتقويض سلطتها، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل ستتخذ موقفا صارما من مسألة الإفراج عن الأسرى، موضحا أنها مستعدة لمواصلة وقف إطلاق النار مقابل مباحثات محددة زمنياً للإفراج عن باقي الإسرائيليين الأحياء.