الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل اثنين من عناصره بقصف جوي جنوبي بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، تعرض منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، اليوم السبت، إلى عدة ضربات جوية أسفرت عن "ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، مع استمرار المتابعة الميدانية والأمنية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، تعرض منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل صباح اليوم لعدة ضربات جوية أسفرت عن "استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين" .

بدورها، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي تمديد غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد لمدة 24 ساعة اعتباراً من ظهر اليوم منتصف نهار يوم غد بشكل مؤقت واحترازي.

وقالت سلطة الطيران، في بيان صحفي، إن "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية في المنطقة وبناءً على مراجعة شاملة للمعطيات ذات الصلة على أن تتم إعادة تقييم القرار وفقاً لما يستجد من تطورات".

وكانت وسائل الإعلام العراقية أفادت بأن قصفا صاروخيا استهدف أحد مواقع الحشد الشعبي العراقي في منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، ما أدى إلى سقوط القتلى.