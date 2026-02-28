وكيل الصحة بأسيوط يقود لجنة موسعة لمتابعة الخدمات داخل مستشفى ديروط المركزي

زارت لجنة مرور من مديرية الصحة في محافظة أسيوط، مستشفى ديروط المركزي، برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية للشئون الوقائية؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل داخل المستشفى.

وشملت الزيارة، عقد اجتماع مع إدارة المستشفى ممثلة في الدكتورة شيماء إسماعيل مديرة المستشفى ونوابها، وفريق المرور من ديوان المديرية وشمل كلا من: د. عصام نبيل مدير إدارة الطب العلاجي، ود. أمنية مدحت مدير مكتب وكيل الوزارة، ود. لمياء أحمد مدير إدارة مكافحة العدوى، ود. مصطفى عبدالمالك مدير إدارة سلامة المرضى، ود. محمود إسماعيل مدير التفتيش الصيدلي، ود. شيرين عبدالواحد مدير إدارة متابعة المديريات، ود. ناهد قطب مدير الصيدلة الإكلينيكية، وأ. سلوى حسن مدير إدارة التمريض.

وتمت مناقشة سير العمل والتحديات التي تواجه الأطقم الطبية، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات التطوير وسبل تحسين جودة الخدمة الصحية.

وتفقدت لجنة المرور، عددًا من الأقسام الحيوية، شملت أقسام العناية المركزة، والعمليات، ووحدة المبتسرين، إذ اطمأن أعضاء اللجنة على الحالة الصحية للمرضى، وتوافر الأطقم الطبية، وانتظام تقديم الخدمة داخل الأقسام.

وخلال المرور، استمعت اللجنة، إلى عدد من شكاوى ومطالب المواطنين المترددين على المستشفى، وجرى توجيه إدارة المستشفى بسرعة التعامل مع الملاحظات الواردة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى الرعاية الصحية.

وفي ختام الزيارة، شددت اللجنة، على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والاهتمام بحسن معاملة المرضى، مع التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بشكل كامل، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطنين.