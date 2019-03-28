الفراعنة على قمة البطولة العربية لرواد الجولف

اعتلى منتخب مصر للرواد قمة البطولة العربية الأولى للجولف المقامة حاليًا بملاعب نادي جولف القطامية ديونز .

واحتل المنتخب المكون من عمرو أبو العلا وكوستا مرماراس ورامي طاهر المركز الأول بتسديد 154 ضربة في اليوم الأول فيما منتخب لبنان ثانيًا والإمارات الثالث وتونس الرابع .

وفي منافسات الفردي جاء اللبناني رشيد عقل في المركز الأول بتسديد 72ضربة وتبعه ثانيًا الإماراتي سعيد المالك أربع ضربات فوق المعدل ثم السوري نيبال العقاد ثالثًا مسجلًا خمس ضربات فوق المعدل والمصري كوستا مرماراس رابعًا خمس ضربات فوق المعدل وزميله رامي طاهر خامسًا بنفس عدد الضربات .