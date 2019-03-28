المنيا تحتفل بساعة الأرض لترشيد استهلاك الطاقة السبت المقبل

تحتفل محافظة المنيا، السبت المقبل، بساعة الأرض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تزامنًا مع توقيت احتفال وزارة الدولة لشؤون البيئة، بهذا الحدث العالمي السنوي، والذي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات مستدامة، كترشيد استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الأفكار المبتكرة لرفع الوعي بخطر التغير المناخي وأهمية الحفاظ علي البيئة وترشيد استخدام مواردها.

وكلف محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وحدة ترشيد الطاقة لاتخاذ اللازم ودعوة جميع الجهات في المشاركة في تفعيل إجراءات تلك الاحتفالية، من خلال إطفاء إنارة واجهات جميع المصالح والمؤسسات والشركات، وتخفيف أحمال استخدام الطاقة الكهربائية من الساعة 8:30 م وحتى 9:30 م.

يذكر أن "ساعة الأرض" حدث عالمي سنوي من تنظيم "الصندوق العالمي للطبيعة"، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس.