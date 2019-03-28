الفاتيكان: فرنسيس الأول يتجنب من يقبلون خاتمه خوفا من انتقال الجراثيم

تجنب بابا الفاتيكان الأشخاص الذين يحاولون تقبيل خاتمه خوفًا من انتشار الجراثيم، حسبما ذكر الفاتيكان اليوم الخميس بشأن واقعة أثارت انتقادات أوائل الأسبوع الجاري.

وانتشر مقطع مصور يظهر فيه الحبر الأعظم، وهو يسحب يده من العديد من الشباب الذين حاولوا تقبيل خاتمه خلال زيارة يوم الاثنين لضريح العذراء مريم في لوريتو بالقرب من الساحل الأدرياتيكي لإيطاليا، حيث قال بعض المنتقدين إنه يتخلى بذلك عن تقاليد الكنيسة.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيسوتي للصحفيين: "لقد قال لي البابا إن السبب بسيط للغاية: النظافة. وأضاف: "عندما تكون هناك طوابير طويلة من الشباب.. يريد أن يتجنب احتمال انتقال العدوى بين الشباب" الذين يقبلون يده في نفس المكان.

وفي لوريتو، اصطف أكثر من مئة شخص للتعبير عن احترامهم لفرنسيس الأول. وبدأ البابا في سحب يده منهم باتجاه نهاية المراسم.

وقال جيسوتي إن فرنسيس ليس لديه مشكلة في تقبيل الخاتم خلال الاجتماع بحشود صغيرة أو أفراد مثل الراهبة التبشيرية التي حيته أمس الأربعاء خلال قداس في ساحة سانت بطرس.

ويشار إلى أن فرنسيس ليس من محبي الزهو والبروتوكول وجعله نهجه الرعوي المتحرر نسبيًا، حيث يركز على الرحمة أكثر من التشريع، هدفا للهجمات اللاذعة من جانب الكاثوليك المحافظين.