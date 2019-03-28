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وزير نمساوي: توقيف اثنين آخرين على خلفية محاولة شن هجمات على قطارات بألمانيا

فيينا - د ب أ
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 2:50 م | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 2:50 م

صرح وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، اليوم الخميس، بأنه جرى توقيف اثنين آخرين بشبهة الإرهاب في جمهورية التشيك، على صلة بمحاولات جرت العام الماضي لإخراج قطارات ألمانية عن مساراتها في ألمانيا.

وكان تم إعلان توقيف عراقي /42 عاما/ وزوجته في النمسا خلال الأسبوع الجاري.

وقال كيكل، أمام البرلمان، إنه جرى توقيف المشتبهين الآخرين أمس في براغ وقد "شكلا خلية مع العراقي".

ووفقا للادعاء النمساوي، فقد اعترف العراقي بوضع عوائق على خطوط السكك الحديدية في جنوب ألمانيا في أكتوبر وفي برلين في ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه زعم أنه تصرف منفردا وأنه لم يكن لديه أية دوافع إرهابية.

وتسبب هذا في أضرار لقاطرات وكابلات إلا أنه لم يسفر عن قتلى أو مصابين.

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