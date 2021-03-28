بطولة العالم للسلاح بمصر بدون حفل افتتاح بسبب كورونا

كشف عبد المنعم الحسيني رئيس إتحاد السلاح عن عدم وجود حفل افتتاح لبطولة العالم للشباب والناشئين التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 3 و حتى 11 أبريل المقبل كإجراءإحترازي للحماية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كثير من بطولات الناشئين لم تشهد حفل إفتتاح للمنافسات.
وقال "الحسيني" إن البطولة ستشهد تطبيق إجراءات إحترازية صارمة من أجل الحفاظ على جميع المشاركين على غرار بطولة العالم لليد التي أقيمت يناير الماضي وحققت نجاح مبهر.
وتضم قائمة الدول المشاركة كلًا من : الجرائٔر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردي وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين و إيران والعراق وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكاراجيسزتان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وجزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكارجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتريكو و قطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفنزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر.
وأضاف الحسيني أنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.
وأكد "الحسيني" مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.
وأوضح رئيس اتحاد السلاح، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، كما أكد على مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث إن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.