بطولة العالم للسلاح بمصر بدون حفل افتتاح بسبب كورونا

كشف عبد المنعم الحسيني رئيس إتحاد السلاح عن عدم وجود حفل افتتاح لبطولة العالم للشباب والناشئين التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 3 و حتى 11 أبريل المقبل كإجراءإحترازي للحماية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كثير من بطولات الناشئين لم تشهد حفل إفتتاح للمنافسات.

وقال "الحسيني" إن البطولة ستشهد تطبيق إجراءات إحترازية صارمة من أجل الحفاظ على جميع المشاركين على غرار بطولة العالم لليد التي أقيمت يناير الماضي وحققت نجاح مبهر.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلًا من : الجرائٔر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردي وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين و إيران والعراق وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكاراجيسزتان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وجزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكارجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتريكو و قطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفنزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر.

وأضاف الحسيني أنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد "الحسيني" مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وأوضح رئيس اتحاد السلاح، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، كما أكد على مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث إن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.