الجيش اليمني يحبط هجوما لميليشيا الحوثي في مأرب

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أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الأحد هجوما واسعا شنته ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله، إن عناصر ميليشيا الحوثي المهاجمة سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش والمقاومة، فيما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات أخرى متفرقة للميليشيا وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار المصدر إلى استعادة قوات الجيش عربة مدرعة واثنين أطقم وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر الميليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة ومقتل وإصابة العديد منها.