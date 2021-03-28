ليبيا وإيطاليا يبحثان تفعيل المشاريع المتعاقد عليها في مجال النقل

بحث وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي ، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، إمكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بين الوزارة والشركات الإيطالية.



واستعرض الجانبان- خلال لقائهما اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - إمكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع الائتلاف الشركات الإيطالية "اينياس" ومدى استعداد وزارة المواصلات تأمين المطار لمباشرة عمل الشركات، وإمكانية إعادة عمل الخطوط الإيطالية بالمطارات الليبية، ومشروع الطريق البديل طريق امساعد- راس اجدير و الإجراءات المتبعة للتنفيذ.



وأكد الشهوبي ضرورة الإعداد لعقد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وبين الشركات الإيطالية بشكل عاجل؛ للبدء في إجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها والمتوقفة.



ومن جهته، أيد السفير الإيطالي طلب الجانب الليبي بتعاون ودعم إيطاليا في فتح الأجواء الليبية للمرور بين أوروبا وليبيا، ووعد بالاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين وأوروبا.