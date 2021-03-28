مجلس الوزراء اليمني: الحكومة تعمل من عدن بشكل منتظم ولا صحة لمغادرتها

أكد مجلس الوزراء اليمني أن وزراء الحكومة يمارسون أعمالهم الاعتيادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ويقومون بأداء مسؤولياتهم ومهامهم رغم كل التحديات القائمة، انطلاقا من واجبهم الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحرجة.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر في مجلس الوزراء - لم تسمه - القول إنه "لا صحة لما يتم الترويج له من شائعات مغرضة عن مغادرة الوزراء"، مشيرا إلى أن الوزراء يتواجدون في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ولديهم أنشطة وتحركات يومية، وأن سفر أي عضو في الحكومة يرتبط بالمهام الرسمية واحتياجات العمل، وتتم العودة مباشرة إلى العاصمة المؤقتة حال انتهاء المهمة.

‎ وأكد المصدر أن الحكومة - بجميع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها - عازمة على القيام بمسؤولياتها والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.