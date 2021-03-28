استمرار إغلاق المطاعم في فنلندا ثلاثة أسابيع أخرى

ستظل غالبية المطاعم والحانات والمقاهي مغلقة في فنلندا بعدما قرر البرلمان في هلسنكي، اليوم الأحد، تمديد الإغلاق في معظم أقاليم البلاد لمدة ثلاثة أسابيع حتى 18 أبريل.

وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات الإغلاق اليوم الأحد.

وينطبق القرار على المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا بشكل متزايد، وهو الوضع السائد حاليا في معظم أجزاء تلك الدولة العضو الواقعة في أقصى شمال الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قد تقدم المطاعم خدمة طلبات الوجبات السريعة خارج مقاراتها.

وتستمر فنلندا في تسجيل أدنى معدلات العدوى الجديدة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن أرقام الحالات المحلية تشهد زيادة في بعض الأحيان.

وحتى الآن، سجلت تلك الدولة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، حوالي 75 ألف حالة إصابة بالفيروس، ووفاة حوالي 820 شخصا بسببه.