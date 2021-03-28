معهد روبرت كوخ: ارتفاع معدل حدوث العدوى بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد زيادة معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد لكل سبعة أيام في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن في غضون سبعة أيام بلغ مؤخرا 7ر129، وذلك حسبما يتضح من الأعداد التي تم نشرها صباح اليوم.

وبحسب المعهد، بلغ معدل حدوث العدوى أمس السبت 9ر124، وبلغ 1ر119 أول أمس الجمعة.

يشار إلى أن هذا المعدل يعد مؤشرا عدديا مهما لمسار الوباء.

وكان تم تجاوز قيمة الـ100 في هذا المعدل للمرة الأولى منذ وقت طويل قبل أسبوع واحد.

يذكر أنه بعد تراجع أعداد الإصابة الجديدة بالفيروس بشكل واضح خلال الإغلاق حتى منتصف شهر فبراير الماضي، ارتفعت أعداد الإصابة بشكل قوي من جديد مؤخرا.

ويرجع الخبراء ذلك إلى الانتشار الواسع للتحورات المعدية للفيروس.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 17 ألفا و176 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد، فضلا عن 90 حالة وفاة.

وكان عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس السبت 20 ألفا و472 حالة إصابة جديدة.

وقبل أسبوع واحد كان عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في يوم واحد يبلغ 13 ألفا و733 حالة إصابة، فضلا عن 99 حالة وفاة.

يشار إلى أنه عادة ما يقل عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها في أيام الأحد من كل أسبوع، لعدة أسباب من بينها تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال العطلة الأسبوعية.

يذكر أنه تم تسجيل أعلى مستوى للوفيات بسبب كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 حالة، ولكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل إجمالي مليوني و772 ألفا و401 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في ألمانيا، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن مليوني و484 ألفا و600 شخص، لافتا إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم إثر الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 75 ألفا و870 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت، أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 19ر1، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 1.14، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 119 شخصا آخرين.