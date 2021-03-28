عبدالفتاح البرهان: توقيع اتفاق السلام يقود إلى صناعة سودان للجميع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، إن توقيع اتفاق السلام سيقود إلى صناعة سودان للجميع، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، إلى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وكان في استقباله والوفد المرافق له، بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وعدد من أعضاء حكومته.