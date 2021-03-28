 عبدالفتاح البرهان: توقيع اتفاق السلام يقود إلى صناعة سودان للجميع - بوابة الشروق
الأحد 28 مارس 2021 1:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

عبدالفتاح البرهان: توقيع اتفاق السلام يقود إلى صناعة سودان للجميع

هديل هلال
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 11:25 ص

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، إن توقيع اتفاق السلام سيقود إلى صناعة سودان للجميع، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، إلى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، في زيارة تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وكان في استقباله والوفد المرافق له، بمطار جوبا، رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وعدد من أعضاء حكومته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك