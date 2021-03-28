التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط "جنوب غرب" المملكة.

وقال التحالف، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "ميليشيات الحوثي مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشيرًا إلى"أنه يأخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء إرهابي".

وكان التحالف أكد في وقت سابق اليوم تدمير زورقين مفخخين لميلشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم من الحديدة اليمنية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي قبل ثلاثة أيام شنها هجوما بـ18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن محطة لتوزيع منتجات بترولية تعرضت لهجوم بمقذوف، ما أدى لنشوب حريق.‎

وتأتي هذه الهجمات ردا على مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن والبدء بمحادثات سلام.