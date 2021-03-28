صحة البحيرة: إقبال من الأهالي على تطعيم أبنائهم ضد شلل الأطفال

أكد دكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إقبال الأهالي لتطعيم أطفالهم، اليوم الأحد، مع انطلاق فاعليات الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف الحملة 1098504 أطفال بالمحافظة من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات لـ"الشروق"، على أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الحملة بمشاركة 3023 فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة وبمشاركة 390 طبيبًا و236 مشرفًا.

وأضاف "طلحة"، أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 عصرًا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الساعة الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وأشار إلى أن استراتيجية الحملة تركز على استمرار التطعيم من شقة إلى شقة لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم أمن ومجاني.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك في الحملة من أجل وصولها للمستهدفين، ونجاحها بتحقيق الهدف منها، والحفاظ على الأطفال من هذا المرض.

ووجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحملة.