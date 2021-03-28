المغرب: انتخاب «ناديري» رئيسا لنقابة الصحافة ومهن الإعلام

جرى اليوم السبت انتخاب توفيق ناديري رئيسا لنقابة الصحافة ومهن الإعلام بالمغرب، عقب انتهاء المؤتمر التأسيسي للنقابة، الذي عقد بالمقر الرئيسي للاتحاد المغربي للشغل.

وقال توفيق ناديري، الرئيس العام لنقابة الصحافة ومهن الإعلام في تصريح صحفي اليوم، إن تأسيس النقابة يأتي لترسيخ التعددية والمساهمة بشكل إيجابي في تفعيل أساليب مشاركة مختلف العاملين في الإعلام العمومي والخاص، ولتقوية الممارسة النقابية في الإعلام عبر استراتيجية منفتحة على الجميع بدون إقصاء أو وصاية.

وشدد ناديري على أن ميلاد نقابة للصحافة ومهن الإعلام لن يكون بديلا لأي نقابة داخل أو خارج الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدا استعداده للتعاون مع كل النقابات الأخرى لما فيه مصلحة المهنة واستقلاليتها،

وأضاف أن برنامج العمل يرتكز على تعزيز مشاركة مختلف العاملين في الإعلام العمومي والخاص، وفق خطة تقوم على الانتصار لقيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية، من خلال الاستناد إلى القوانين والمواثيق الدولية وأخلاقيات المهنة.