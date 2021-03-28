 التحالف: تدمير مسيَّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف: تدمير مسيَّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

د ب أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 4:34 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 4:34 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد تدمير مسيَّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وأكد التحالف في بيان له "استمرار محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية".

وقال "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ودمرت قوات الدفاع الجوي السعودي ،الجمعة، صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة .

وتأتي هجمات الطائرات المسيرة بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار في أنحاء اليمن.

وكثف الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية.

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