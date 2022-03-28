فاز فيلم «صيف الروح - Summer of Soul.. or, When the Revolution Could Not Be Televised»، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي لعام 2022.

وترشح للقائمة أفلام:

"ASCENSION"

"ATTICA"

"FLEE"

"WRITING WITH FIRE"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.