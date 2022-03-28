توقف صحيفة شيوعية تشيكية عن الصدور بعد 30 عاما

أعلنت صحيفة هالو نوفيني اليومية الشيوعية في جمهورية التشيك اليوم الاثنين، أنها ستتوقف عن الصدور في نهاية شهر أبريل المقبل وذلك بعد أكثر من 30 عاما.

وقالت الصحيفة اليوم الاثنين، إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بوهيميا ومورافيا اتخذت هذا القرار بعد "نقاش عاصف ".

وانخفض توزيع "هالو نوفيني"، مؤخرا إلى نحو ستة آلاف نسخة يوميا. وكانت الصحيفة اليومية واحدة من الصحف التي خلفت صحيفة الحزب الشيوعي الأسبق "رودي برافو".

وفي الوقت ذاته، تم اتخاذ قرار بنشر مجلة أسبوعية جديدة، وصفها الناشرون بأنها "فرصة للتحرك نحو الأمام".