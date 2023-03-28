 محافظ بورسعيد: استمرار تطوير ورفع كفاءة الطرق في منطقة القابوطي - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد: استمرار تطوير ورفع كفاءة الطرق في منطقة القابوطي

محسن عشري:
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:00 م
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة وتوسعة ورصف كل الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالكامل في منطقة القابوطي بحي الضواحي.

وأشار إلى أن ذلك ضمن الخطوات التنفيذية للبدء في تطوير منطقة القابوطي بالكامل، لتقديم خدمات على أعلى مستوى لقاطني هذه المنطقة، والارتقاء بمستوى معيشتهم، تماشيا مع التنمية غير المسبوقة التي تجري على أرض بورسعيد في كل الاتجاهات.

وأوضح أن أعمال خطة رصف وتطوير الطرق بمنطقة القابوطي، تشمل رصف وتوسعة الطريق ووضع طبقة الأسفلت، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة ووضع الاعمدة الديكورية، وفقا لمدة زمنية محددة، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير جميع الخدمات المقدمة لأهالي منطقة القابوطي، بنطاق حى الضواحي.


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