محكمة تقضي بسجن روسي لعامين بسبب صورة مناهضة للحرب رسمتها ابنته

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء، بسجن أب لمدة عامين في مستعمرة جزائية بسبب صورة مناهضة للحرب رسمتها ابنته، وذلك بتهمة "تشويه سمعة الجيش الروسي بشكل متكرر".

وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن الرجل البالغ من العمر 54 عاما، وهو أب أعزب، هرب من الإقامة الجبرية في منزله قبل صدور الحكم. وكان هناك تصفيق في قاعة المحكمة في ييفريموف جنوب موسكو عندما تم الإعلان عن نبأ هروبه.

وجذبت القضية الانتباه في روسيا بعد أن تم نقل الفتاة إلى نزل للأطفال بسبب رسمها الذي يظهر العلمين الروسي والأوكراني إلى جانب الكلمات التالية: "لا للحرب" و "المجد لأوكرانيا".

وكان معلم الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 12 عاما في ذلك الوقت، قد طلب منها رسم صورة تدعم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

واستدعت المدرسة الشرطة، وفي اليوم التالي تم نقل الأب إلى مركز للشرطة وفرضت عليه غرامة.

وعندما ظهرت تعليقات الفتاة التي تنتقد الحرب على الإنترنت، تم تفتيش منزلها وتم اتخاذ إجراءات جنائية.

وواجه الرجل اتهامات رسمية تتعلق بنشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك مزاعم بأنه انتقد الحرب.

وينفي الرجل ذلك ويدعي أن آخرين استخدموا جهاز الكمبيوتر الخاص به دون علمه.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب، فرضت روسيا عقوبات مشددة على منتقدي القوات الروسية.