بولندا تهزم ألبانيا ومولدوفا تعرقل التشيك في تصفيات يورو 2024

حقق المنتخب البولندي انتصاره الأول في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، وتغلب على ضيفه منتخب ألبانيا 1 / صفر، مساء الاثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وحسم المنتخب البولندي المباراة بهدف وحيد سجله كارول سويدرسكي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "نارودوي" في وارسو.

وشهدت المجموعة نفسها، تعادل منتخب مولدوفا مع نظيره التشيكي سلبيا، ليخفق المنتخب التشيكي بذلك في تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

ورفع منتخب التشيك رصيده إلى أربع نقاط منفردا بالصدارة ويليه منتخب بولندا برصيد ثلاث نقاط ومولدوفا برصيد نقطتين ثم منتخبا جزر فاروه وألبانيا بدون رصيد.