ضبط عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في البحيرة

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة القبض على عنصر إجرامى عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في البحيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي، سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى" ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش، سلاح أبيض"سنجة"، كمية لمخدر الحشيش، أقراص مخدرة لعقار الأبتريل، مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.