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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:59 ص

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بمدخل طريق مصر أسيوط الزراعي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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